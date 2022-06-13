Хамское поведение беженцев в Польше до слез расстроило украинку

Украинские беженцы в Польше оскорбляют местных жителей, мусорят и хамят, несмотря на оказываемую им помощь, возмутилась соотечественница переселенцев.
Женщина, проживающая в Польше, в хорошем настроении отправилась в пункт сбора гуманитарной помощи в надежде пообщаться с земляками. Однако увиденное расстроило ее до глубины души, и домой она уже возвращалась в слезах.
Украинка рассказала о произошедшем в соцсетях. Она сообщила, что пришедшие за гумпомощью беженцы хамили прохожим, распихивали их и оскорбляли. Женщина уверена, что в скором времени поляки выгонят не только обнаглевших «гостей», но и порядочных украинцев, которые действительно нуждаются в помощи.