Хамское поведение беженцев в Польше до слез расстроило украинку

Украинка рассказала о произошедшем в соцсетях. Она сообщила, что пришедшие за гумпомощью беженцы хамили прохожим, распихивали их и оскорбляли. Женщина уверена, что в скором времени поляки выгонят не только обнаглевших «гостей», но и порядочных украинцев, которые действительно нуждаются в помощи.