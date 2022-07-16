Hamshahri: Эр-Рияд не откажется от договоренностей с Москвой ради Вашингтона

«Байден за целых два года так и не смог даже толком пообщаться с наследным принцем (Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. — Прим.ред) по телефону. Неудивительно, что в данной ситуации изменение подхода Соединенных Штатов к Эр-Рияду, точнее, отсутствие какого-либо внятного подхода, сказалось и на всей макрополитике Аравийского полуострова», — заявил Руйоран.