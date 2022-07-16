Hamshahri: Эр-Рияд не откажется от договоренностей с Москвой ради Вашингтона

Попытки американского лидера Джо Байдена убедить Эр-Рияд добывать больше нефти не увенчаются успехом. Такой вывод сделал специалист-международник и эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран.
Это случилось из-за того, что Белый дом никак не проявлял интерес к развитию диалога с Саудовской Аравией, пишет Hamshahri.
«Байден за целых два года так и не смог даже толком пообщаться с наследным принцем (Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. — Прим.ред) по телефону. Неудивительно, что в данной ситуации изменение подхода Соединенных Штатов к Эр-Рияду, точнее, отсутствие какого-либо внятного подхода, сказалось и на всей макрополитике Аравийского полуострова», — заявил Руйоран.
Вместе с этим, считает эксперт, Эр-Рияд не откажется от договоренностей с Москвой, так как Россия является крупнейшей страной, добывающей нефть. Поэтому, если Саудовская Аравия и увеличит добычу ископаемых, то сделает это в небольшом объеме.
Напомним, что с 13 по 16 июля Байден совершил первое ближневосточное турне. Помимо Саудовской Аравии он посетил Израиль и Западный берег реки Иордан.