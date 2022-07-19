Хаменеи: российская спецоперация остановила действия НАТО на Украине

Если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, то НАТО в будущем развязала бы конфликт под предлогом Крыма. Так считает верховный и духовный лидер Ирана Али Хаменеи.
«Если путь для НАТО открыт, то эта организация не видит пределов. Если бы ее не остановили на Украине, то через время альянс начал бы войну под предлогом Крыма», — отметил он.
Президент России Владимир Путин 19 июля прибыл в Тегеран на встречу с лидерами Турции и Ирана. Стороны провели трехсторонние и двухсторонние переговоры, в ходе которых обсудили сирийское урегулирование.