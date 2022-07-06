Хаматовой указали на лицемерие после ее слов о Путине

Актриса Чулпан Хаматова ранее резко высказалась в адрес действий президента России Владимира Путина. Политолог Александр Казанцев считает, что эти слова артистки указывают на ее лицемерие.
По словам Хаматовой, она не стала бы в 2012 году записывать ролик в поддержку Путина, если бы знала, что в 2022 году начнется спецоперация на Украине. Она отметила, что на тот момент доверяла президенту, однако после СВО ее мнение изменилось, сообщает портал Solenka.info.
Казанцев подчеркнул, что после такого заявления Хаматова является «наглой лицемеркой». Своими словами она оскорбляет российских военных и соотечественников.
Также эксперт напомнил, что ответственность за конфликт лежит в первую очередь на Киеве. Именно власти Украины с 2014 года распорядились об обстрелах мирных жителей Донбасса.