Хаматовой указали на лицемерие после ее слов о Путине

По словам Хаматовой, она не стала бы в 2012 году записывать ролик в поддержку Путина, если бы знала, что в 2022 году начнется спецоперация на Украине. Она отметила, что на тот момент доверяла президенту, однако после СВО ее мнение изменилось, сообщает портал Solenka.info.