Хаматовой пришлось избавиться от квартиры в Москве за 130 млн рублей

По словам Якунина, Хаматова решила расстаться с квартирой в Москве, которая стоит 130 млн рублей. Журналист в беседе с порталом SOLENKA.INFO отметил, что это решение связанно с финансовыми трудностями. Несмотря на такое положение дел, сбежавшая в Латвию Хаматова не торопиться возвращаться обратно в Россию.