Хаматовой пришлось избавиться от квартиры в Москве за 130 млн рублей

Покинувшая Россию Чулпан Хаматова решила продать свою недвижимость в Москве, рассказал журналист Владимир Якунин.
По словам Якунина, Хаматова решила расстаться с квартирой в Москве, которая стоит 130 млн рублей. Журналист в беседе с порталом SOLENKA.INFO отметил, что это решение связанно с финансовыми трудностями. Несмотря на такое положение дел, сбежавшая в Латвию Хаматова не торопиться возвращаться обратно в Россию.
Хаматова уехала из России после резкой критики в адрес проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Актриса взяла собой трех дочерей и перебралась в Латвию, где нашла новую работу. Хаматова живет в эко-поселке под Ригой, участок она приобрела за несколько лет до текущих событий.