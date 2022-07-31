Хаматова собирается бежать в США из-за низких заработков в Прибалтике

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова намерена бежать в США из-за низких заработков в Латвии.
Знаменитость прибыла в США для получения грин-карты и поиска ролей. Артистка надеется получить вид на жительство, а также найти агента, который бы занялся ее продвижением в Голливуде.
«В Голливуде ее не знают и не факт, что в ближайшее время что-то подвернется, но все лучше, чем умирать от голода в Прибалтике», — передает Telegram-канал «НЕБОЖЕНА».
На такой шаг, вероятно, актрису толкнули неудовлетворительные заработки в Латвии, куда она уехала после 24 февраля. Причем с момента отъезда артистка уже не раз жаловалась на недостаточный для нее доход за границей.