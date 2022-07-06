Хакеры в очередной раз атаковали СМИ Медиагруппы «Патриот»

«Мы успешно выстояли и продолжаем работу по защите наших ресурсов от новой атаки. DDoS-атакам сейчас подвергаются множество российских ресурсов, в том числе и портал “Госуслуги”, а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России», — заявил Столярчук, слова которого приводятся на сайте медиагруппы.