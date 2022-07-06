Хакеры в очередной раз атаковали СМИ Медиагруппы «Патриот»

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук сообщил об очередной кибератаке на сайты холдинга.
По оценкам специалистов, DDoS-атаки на СМИ Медиагруппы «Патриот» производились с адресов, которые базируются на территориях США и Украины. Противники России пытаются всячески блокировать работу патриотичных изданий, рассказывающих правдивую информацию о спецоперации.
«Мы успешно выстояли и продолжаем работу по защите наших ресурсов от новой атаки. DDoS-атакам сейчас подвергаются множество российских ресурсов, в том числе и портал “Госуслуги”, а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России», — заявил Столярчук, слова которого приводятся на сайте медиагруппы.
Первая мощная кибератака на сайты Медиагруппы «Патриот» пришлась на март текущего года. Днем 5 июля холдинговые СМИ столкнулись с нагрузкой на порядок ниже, однако с самой сильной за последнее время.