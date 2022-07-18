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Хакеры RaHDit узнали имена сотрудничающих с военной разведкой Украины россиян

Хакеры RaHDit узнали имена сотрудничающих с военной разведкой Украины россиян
globallookpress /Nikolay Gyngazov

Хакеры из группы RaHDit смогли выявить граждан России, сотрудничающих с военной разведкой Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Член группировки рассказал агентству, что RaHDit передала выявленные контакты россиян с сотрудниками из списка украинских военных разведчиков. По его словам, с этим должны разбираться профессионалы своего дела.

«Список получился такой достаточно обширный», — указал он.

Член группы уточнил, что список получился большой. Он посоветовал тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, сдаться добровольно.

На прошлой неделе группировка RaHDit («Злые русские хакеры») выложила данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины в открытый доступ. Материалы опубликованы на сайте «НемеZида». Также они выяснили, что украинские власти активно сотрудничают с американской разведкой, передает телеканал «360».

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