Хакеры показали украинцам обстрел ВСУ вместо футбольного матча с Уэльсом

Киберпреступники организовали атаку на украинский стриминговый сервис Olltv и некоторые спортивные каналы, которые показывали футбольный матч отбора на чемпионат мира 2022 года между Уэльсом и Украиной.
Вместо футбольной встречи украинцы были вынуждены смотреть прямой эфир телеканала IZ.ru. Поклонникам спорта представили сюжет российских репортеров, которые рассказали о вчерашней бомбардировке Донецка украинскими войсками.
В субботу ВСУ выпустили по меньшей мере 40 ракет из БМ-21 «Град» по центру столицы Донецкой Народной Республики, пишет телеканал «360». В результате обстрела погибли пять человек и порядка 20 получили ранения различной степени тяжести.