Хакеры научились взламывать Windows 7 с помощью «Калькулятора»

Операционная система Windows 7 всё ещё остаётся популярной. Однако из-за отсутствия обновлений безопасности она оказалась уязвимой к некоторым атакам, которые не работают на более новых ОС.





Специалисты недавно нашли модификацию троянской программы Qbot (также известна как Qakbot), которая использует методику подмены библиотеки DLL. Примечательно, что для этого задействован калькулятор в Windows 7.

На первом этапе вирус распространяется через электронную почту. Жертве присылают HTML-файл, который затем загружает ZIP-архив с паролем. Внутри него находится ISO-образ, который содержит внутри себя файл calc.exe, две библиотеки — WindowsCodecs.dll и 7533.dll, а также ярлык с расширением «.lnk». Он выдаёт себя за PDF-файл с важными данными или файл, открывающийся в браузере Microsoft Edge. Однако при его открытии запускается калькулятор, что инициирует заражение.

Дело в том, что calc.exe загружает библиотеку WindowsCodecs.dll, однако если библиотеку с таким же названием поместить рядом с пусковым файлом, то будет использоваться она. Таким образом, можно подменить легитимную библиотеку на вредоносную копию.

Отметим, что подобная атака работает только в Windows 7, поскольку в более новых ОС уязвимость с библиотекой исправили.

Ранее Microsoft обновила Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 и Windows 11.