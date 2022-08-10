Хакеры из Северной Кореи атакуют компании в США, Японии, Индии, Вьетнаме и России

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новые атаки Andariel, северокорейской кибергруппы, которая входит в состав Lazarus.





В них используются модификации известного ПО DTrack, а также новая программа-вымогатель, Maui. В числе целей — крупные организации в США, Японии, Индии, Вьетнаме и России. Andariel не фокусируется на каких-то определённых компаниях, для атакующих главное, чтобы у целевой организации было прочное финансовое положение.

Группа ведёт свою деятельность более десяти лет и в 2022 году продолжает расширять свой арсенал вредоносного ПО и географию атак. В июльском отчёте Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США сообщается, что Andariel атаковала государственные и медицинские организации посредством вымогателя Maui.

Также злоумышленники используют шпионскую программу DTrack, которая, по данным Kaspersky Threat Attribution Engine, была создана группой Lazarus. Зловред используется для загрузки файлов в системы жертв и скачивания их оттуда, записи нажатия клавиш и проведения других действий, типичных для вредоносного инструмента удалённого администрирования (RAT). DTrack собирает информацию о системе и истории браузера через команды Windows. Злоумышленники могут находиться в целевой сети долгие месяцы, прежде чем начать атаку.

По наблюдениям экспертов «Лаборатории Касперского», вымогатель Maui запускался после внедрения в корпоративную сеть зловреда DTrack и использовался в первую очередь для атак на компании в США и Японии.