Хакеры из группировки RaHDit опубликовали данные о разведке Украины

Хакеры RaHDit выложили данные тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. Об этом говорится в комментарии группировки.
Сформировать базу данных помоги проблемы в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве. Среди украинских разведчиков числятся представители посольских резидентур в России, Италии, Индии, ЮАР, Иране, Австрии, Турции и во Вьетнаме.
Также представлены данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии. Оглашена информация об инструкторах по диверсионному делу и представителях спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.