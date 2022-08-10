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Хакерская группировка Killnet атаковала сайт производителя системы HIMARS

Хакерская группировка Killnet атаковала сайт производителя системы HIMARS
pxhere.com

Сайт американской компании Lockheed Martin, являющейся производителем реактивной системы залпового огня HIMARS, подвергся кибератаке. Об этом сообщили члены хакерской группировки Killnet.

Представители группировки подчеркнули, что прекращение работы сайта стало результатом их деятельности. Они заявили о взломе системы авторизации, предназначенной для авторизации сотрудников Lockheed Martin, а также о дампинге памяти с данными всех кандидатов на работу в концерне.

Отмечается, что члены группировки заранее объявили о грядущей атаке на сайт производителя системы HIMARS. Они заявили о намерении парализовать всю систему управления промышленных комплексов компании.

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RusNewsToday24
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