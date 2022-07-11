Хакер RaHDIt: США передают Украине спутниковые снимки для ударов по России

Американская разведка обеспечивает украинские войска данными радиолокации и спутниковыми снимками с изображением регионов России. Боевики используют эти сведения для дальнейших обстрелов мирных россиян.
Один из таких ударов был зафиксирован 3 июля по территории Белгорода. Украинские боевики выпустили три ракеты «Точка-У», обломки одной из которых рухнули на жилой дом. Жертвами обстрела стали три человека, двое пропали без вести, включая ребенка.
«Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды», — цитирует РИА Новости одного из хакеров группировки RaHDIt.
Удар по Белгороду подтверждает слова хакера. Он отметил, что для таких обстрелов необходима точная информация о местоположении целей.