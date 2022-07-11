Хакер RaHDIt: США передают Украине спутниковые снимки для ударов по России

Один из таких ударов был зафиксирован 3 июля по территории Белгорода. Украинские боевики выпустили три ракеты «Точка-У», обломки одной из которых рухнули на жилой дом. Жертвами обстрела стали три человека, двое пропали без вести, включая ребенка.