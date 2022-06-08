Хакер RaHDIt рассказал о разногласиях между украинскими военными и офисом Зеленского

По его словам, в настоящее время украинские военнослужащие на некоторых участках фронта все-таки отступают. Тем не менее, у военных и офиса Зеленского сложились разные точки зрения на ситуацию в районе Северодонецка и Лисичанска. Первые считают, что необходимо отступить и «выровнять фронт». Однако политическое руководство боится, что это плохо скажется на моральном духе в стране и надеется на поставки реактивных систем залпового огня.