Хакер RaHDIt рассказал о разногласиях между украинскими военными и офисом Зеленского

Между Офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием армии возникают разногласия по вопросу ведения боевых действий. Об этом на условиях анонимности сообщил РИА Новости хакер RaHDIt.
Группа RaHDIt в начале спецоперации на Украине одновременно взломала все 755 сайтов киевских властей. Хакеры также ведут информационный ресурс с данными о сотрудниках украинских спецслужб «Немезида».
«Мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо», – сообщил хакер.
По его словам, в настоящее время украинские военнослужащие на некоторых участках фронта все-таки отступают. Тем не менее, у военных и офиса Зеленского сложились разные точки зрения на ситуацию в районе Северодонецка и Лисичанска. Первые считают, что необходимо отступить и «выровнять фронт». Однако политическое руководство боится, что это плохо скажется на моральном духе в стране и надеется на поставки реактивных систем залпового огня.