Хакер RaHDIt озвучил потери украинской армии

«Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики… Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть», — заявил он.