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Хакер RaHDIt озвучил потери украинской армии

Хакер RaHDIt озвучил потери украинской армии
Федеральное агентство новостей

Официальные данные потерь украинских вооруженных сил сильно занижены. Об этом заявил участник российской хакерской группы RaHDIt.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал о 10 тысячах погибших. Однако, по словам хакера, реальные потери составляют от 50 до 70 тысяч человек. Об этом передает РИА Новости.

«Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики… Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть», — заявил он.

Ранее группировка RaHDIt выложила в открытый доступ данные сотрудников Главного управления разведки МО Украины. Среди появившихся сведений, в том числе, и криминальные характеристики служащих ГУР.

ВСУ потери хакеры
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