Официальные данные потерь украинских вооруженных сил сильно занижены. Об этом заявил участник российской хакерской группы RaHDIt.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал о 10 тысячах погибших. Однако, по словам хакера, реальные потери составляют от 50 до 70 тысяч человек. Об этом передает РИА Новости.
«Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики… Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть», — заявил он.
Ранее группировка RaHDIt выложила в открытый доступ данные сотрудников Главного управления разведки МО Украины. Среди появившихся сведений, в том числе, и криминальные характеристики служащих ГУР.