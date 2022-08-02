Haber7: «неудержимая» ракета Путина сможет поразить любую точку мира

Поскольку «Циркон» в первую очередь противокорабельная ракета и будет базироваться на кораблях, логично, что верховный главнокомандующий посвятил ей часть своего выступления по случаю Дня Военно-морского флота России 31 июля. Путин принял участие в праздничных мероприятиях в Санкт-Петербурге.