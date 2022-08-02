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Haber7: «неудержимая» ракета Путина сможет поразить любую точку мира

Haber7: «неудержимая» ракета Путина сможет поразить любую точку мира
Федеральное агентство новостей

Президент России Владимир Путин анонсировал скорое принятие на вооружение новейших гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», способных решить любые военные задачи за считанные минуты, пишет турецкое издание Haber7, передает «ИноСМИ».

Поскольку «Циркон» в первую очередь противокорабельная ракета и будет базироваться на кораблях, логично, что верховный главнокомандующий посвятил ей часть своего выступления по случаю Дня Военно-морского флота России 31 июля. Путин принял участие в праздничных мероприятиях в Санкт-Петербурге.

Российский лидер констатировал, что гиперзвуковые ракеты поступят на вооружение в течение нескольких месяцев. Первым кораблем, оснащенным «Цирконами», станет фрегат «Адмирал Горшков».

globallookpress.com/MOD Russia
globallookpress.com/MOD Russia

Авторы материала убеждены, что Владимир Путин послал сигнал всему мировому сообществу — Россия способна решить любую военную задачу за считанные минуты. Это «аргумент», летящий со скоростью девять Махов.

«Гиперзвуковые ракеты “Циркон” могут развивать скорость до десяти тысяч километров в час. Путин, определяющий ракету как “неудержимую” и “непобедимую”, дал понять, что Россия с помощью новых вооружений может поразить практически любую точку мира», — сказано в материале.

Ранее американское издание 19FortyFive сообщило, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» нужна РФ для выполнения единственной задачи — прорыва противоракетной обороны США.

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