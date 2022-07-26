Хабек назвал капитуляцией Европы запуск «Северного потока — 2»

«Одобрение “Северного потока — 2” вновь увеличило бы нашу зависимость от российского газа – прямо противоположное тому, над чем мы работали здесь последние полгода, — и, конечно же, это также капитуляция со всеми санкционными мерами, которые мы приняли», — указал он.