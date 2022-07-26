Хабек назвал капитуляцией Европы запуск «Северного потока — 2»

Одобрение ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» станет признанием капитуляции со стороны Европы, считает вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, слова которого приводит агентство DPA.
Такое мнение представитель германского правительства высказал в ходе внепланового заседания Совета Евросоюза на уровне министров энергетики, которое прошло в Брюсселе.
«Одобрение “Северного потока — 2” вновь увеличило бы нашу зависимость от российского газа – прямо противоположное тому, над чем мы работали здесь последние полгода, — и, конечно же, это также капитуляция со всеми санкционными мерами, которые мы приняли», — указал он.
Ранее вице-канцлер заявил, что ситуация с энергоснабжением в Германии является серьезной. В этой связи он отметил важность сокращения потребления газа в стране.