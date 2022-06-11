Гвардейцы выбили ВСУ под Горловкой: военкор показал эксклюзивные кадры с брошенных позиций

За прошедшие 8 лет на этом важном направлении украинские войска смогли закрепиться и подготовиться, но их первая линия обороны была прорвана. В комплексе зданий комбикормового завода находятся бывшие украинские расположения, в которых поражает обилие неонацистской символики и лозунгов, они буквально написаны и нарисованы на половине доступных стен. Там и эмблемы дивизий СС, и призывы убивать людей, и многое другое.