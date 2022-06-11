Гвардейцы выбили ВСУ под Горловкой: военкор показал эксклюзивные кадры с брошенных позиций

Под Горловкой полностью освобожден поселок Доломитное, гвардейцы 3-й бригады армии ДНР взяли остававшийся все эти годы под контролем Украины комбикормовый комбинат и фермы и продолжают продвижение в направлении Новолуганского. Специальный корреспондент «Народных Новостей» показал эксклюзивные кадры с места событий.
Комплекс зданий и элеваторы комбината прошедшие 8 лет использовались украинской стороной для наблюдения и корректировки огня, а также как передовая база. Оттуда печально известные поселки Гольмовский, Зайцево и часть Горловки как на ладони.
За прошедшие 8 лет на этом важном направлении украинские войска смогли закрепиться и подготовиться, но их первая линия обороны была прорвана. В комплексе зданий комбикормового завода находятся бывшие украинские расположения, в которых поражает обилие неонацистской символики и лозунгов, они буквально написаны и нарисованы на половине доступных стен. Там и эмблемы дивизий СС, и призывы убивать людей, и многое другое.
«Все в лучших традициях украинских националистов», – комментирует граффити офицер армии ДНР Макар.
По территории комбината и на передовой за ним бегают свиньи, сбежавшие из комплекса ферм. Животные ищут пищу и воду, они начали поедать тела украинских солдат, брошенных на нейтральной полосе. Горловские ополченцы шутят, что украинских солдат ест животное – национальный символ Украины.
Но важность продвижения войск трудно переоценить. Многие солдаты родом из Горловки, которая, каждый день страдает от обстрелов, только сегодня в ней погибли и получили ранения больше 10 мирных жителей.
«Отобьем ВСУ от города, недолго осталось. Все сделаем в ближайшее время», – заявил горловчанин, боец 3-й гвардейской бригады армии ДНР с позывным Сол.