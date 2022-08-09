Гузеевой предложили новую работу на смену Первому каналу

«Уж Ларисочку любимую мы не обидим. Я ее очень люблю и уважаю. Я занимаюсь дизайном свадебных платьев, и у меня есть идея открыть салон. Я бы хотела сотрудничать. Условия будут индивидуальны», — сообщила Кравец.