Гузеевой предложили новую работу на смену Первому каналу

Популярное шоу «Давай поженимся» на Первом канале не появляется в эфирной сетке уже несколько месяцев. Однако главной ведущей программы Ларисе Гузеевой не стоит переживать из-за этого, так как ее практически устроили на новую работу с хорошим доходом, передает портал BLITZ+.
По информации источника, Гузеева продолжит соединять одинокие сердца, однако уже не в рамках шоу, а в свадебном салоне. Данную вакансию телеведущей предложила певица Алена Кравец. Артистка заявила, что салон должен открыться совсем скоро.
Кравец уточнила, что в данной организации будут не только помогать с подбором платьев для невест, но и соединять одинокие сердца.
«Уж Ларисочку любимую мы не обидим. Я ее очень люблю и уважаю. Я занимаюсь дизайном свадебных платьев, и у меня есть идея открыть салон. Я бы хотела сотрудничать. Условия будут индивидуальны», — сообщила Кравец.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Лариса Гузеева показала себя вблизи без макияжа, дав жесткий отпор хейтерам.