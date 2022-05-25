Гузеева надеется получить компенсацию в размере 8 млн рублей от производителя мебели

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева направила иск в суд, который адресован производителю мебели. Артистка рассчитывает получить компенсацию в размере 8 миллионов рублей.
Как оказалось, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале заказала у одной из компаний мебель и даже внесла предоплату. Однако результатом сделки она осталась недовольна, пишет StarHit.
«Гузеева Лариса Андреевна и ее супруг требуют вернуть восемь миллионов рублей, которые были переданы по расписке за услуги по изготовлению и установке мебели. Беседа между представителями сторон назначена на 9 июня», — сообщили в суде.
Представители компании отметили, что ведут переговоры с Гузеевой. Они подтвердили, что заказчики раскритиковали их работу. Однако в организации отказываются соглашаться с выдвинутыми претензиями.
Недавно телеведущая приобрела квартиру в Москве. Предполагается, что именно для этой недвижимости была заказана дорогостоящая мебель.