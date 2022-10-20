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Гурченко могла стать инвалидом и завершить актерскую карьеру после съемок в фильме «Мама»

Гурченко могла стать инвалидом и завершить актерскую карьеру после съемок в фильме «Мама»
Global Look Press | Игорь Гневашев

Роль народной артистки СССР Людмилы Гурченко в комедии «Мама» могла оказаться для актрисы последней из-за инцидента на съемочной площадке.

Гурченко сыграла роль в мюзикле вместе с певцом Михаилом Боярским, однако одна из сцен едва не покалечила легендарную актрису. Во время съемок в момент исполнения пируэта на льду на звезду упал циркач Олег Попов, сломав ей ногу.

Травма Гурченко оказалось серьезной и могла сделать ее инвалидом, а также лишить актерской карьеры. Врачи буквально собирали по частям кости ноги. Несмотря на это, артистка смогла быстро восстановиться и уже через неделю вновь выйти на съемочную площадку, хоть и в гипсе. Однако все последующие сцены с танцами снимались уже с помощью дублера, пишет «Культура.РФ».

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RusNewsToday24
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