Гурченко могла стать инвалидом и завершить актерскую карьеру после съемок в фильме «Мама»

Травма Гурченко оказалось серьезной и могла сделать ее инвалидом, а также лишить актерской карьеры. Врачи буквально собирали по частям кости ноги. Несмотря на это, артистка смогла быстро восстановиться и уже через неделю вновь выйти на съемочную площадку, хоть и в гипсе. Однако все последующие сцены с танцами снимались уже с помощью дублера, пишет «Культура.РФ».