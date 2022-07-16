ГУР Украины: Киев может нанести удары по Крыму с помощью РСЗО HIMARS

Представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ могут ударить по объектам в Крыму с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS.
Он рассказал, что целью для поражения может стать военная техника, боеприпасы и остальные материалы, которые идут из России в южные районы Украины. Также под возможным ударом находятся российские корабли в акватории Черного моря, с которых наносятся удары по украинской территории.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников просил США предоставить Украине РСЗО HIMARS с дальностью стрельбы до 300 км. Он обещал, что Киев не станет наносить удары по территориям РФ. Однако на вопрос о возможном ударе по Крыму он не смог ответить прямо.