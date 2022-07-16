Гундаров рассказал, как поставки американских РСЗО M270 изменят тактику ВСУ

Реактивные системы залпового огня М270 могут изменить тактику ВСУ только в том случае, если уцелеют при транспортировке по Украине. Об этом заявил военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в страну реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270. В комментарии «МК» Гундаров отметил, что это самые мощные на сегодняшний день системы. Они могут достичь цели на расстоянии до 80 километров. По мнению эксперта, Лондон по договоренности с США поставит не менее четырех таких установок.
«М270 более мощные, чем бывшие советские реактивные системы залпового огня, и даже в небольшом количестве могут изменить тактику ведения боя ВСУ, если, конечно, уцелеют во время транспортировки по Украине», — констатировал эксперт.
Комментируя заявление советника главы МВД Украины Виктора Андрусиева о том, что Киев планирует «отвоевать оккупированные части Донецкой и Луганской областей», Гундаров отметил, что киевская власть хотела бы заполучить дальнобойные ракеты к М270. По словам эксперта, эти намерения являются частью отработанной политики руководства Украины.