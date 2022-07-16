Гундаров рассказал, как поставки американских РСЗО M270 изменят тактику ВСУ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в страну реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270. В комментарии «МК» Гундаров отметил, что это самые мощные на сегодняшний день системы. Они могут достичь цели на расстоянии до 80 километров. По мнению эксперта, Лондон по договоренности с США поставит не менее четырех таких установок.