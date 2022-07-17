Гундаров предупредил о возможных провокациях ВСУ в Черном море против ВМФ РФ

«Киеву нужны хоть какие-то победы, поэтому вполне вероятно, что украинские власти совершат очередную провокацию, в этот раз — против российских кораблей. От этих людей можно ожидать всего, и ко всему надо быть готовым. Думаю, российские моряки услышали угрозы Залужного стрелять по ним ракетами Harpoon», — констатирует военный эксперт.