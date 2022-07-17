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Гундаров предупредил о возможных провокациях ВСУ в Черном море против ВМФ РФ

Гундаров предупредил о возможных провокациях ВСУ в Черном море против ВМФ РФ
globallookpress.com/U.S. Navy/Keystone Press Agency

ВСУ могут совершить провокацию против российских кораблей в Черном море из-за полного провала в Донбассе. Об этом заявил военный эксперт Владимир Гундаров.

На фоне переговоров России и Турции о безопасной транспортировке зерна из украинских портов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о намерении нанести удары американскими ракетами Harpoon по российским судам, передает «МК».

«Киеву нужны хоть какие-то победы, поэтому вполне вероятно, что украинские власти совершат очередную провокацию, в этот раз — против российских кораблей. От этих людей можно ожидать всего, и ко всему надо быть готовым. Думаю, российские моряки услышали угрозы Залужного стрелять по ним ракетами Harpoon», — констатирует военный эксперт.

На кораблях ВМФ РФ есть защита от этих ракет, уточняет Гундаров. В частности, корабельная система ПВО «Форт», комплекс ближней зоны ПВО «Кинжал», зенитно-артиллерийский корабельный комплекс «Кортик» и другие.

Удары по судам, обеспечивающим безопасность коридора, украинская пропаганда раздует до самых немыслимых масштабов, «хотелось бы не дать Киеву такой возможности», резюмировал Гундаров.  

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