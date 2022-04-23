Гумпомощь и восстановление инфраструктуры: военкор Сладков описал обстановку в Мариуполе

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил 21 апреля, что российская армия освободила Мариуполь. В свою очередь глава государства Владимир Путин назвал данное событие успехом. О том, как на данный момент протекает жизнь в городе, сколько украинских националистов осталось на территории «Азовстали», и каким образом местные власти помогают местным жителям, в беседе с «Народными Новостями» рассказал военный журналист Александр Сладков.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 21 апреля, сообщил, что в Мариуполе в течение двух последних дней с 14 до 16 часов был объявлен режим тишины, открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории «Азовстали».
В то же время Шойгу отмечал, что на заводе блокирована украинская группировка, состоящая из порядка 2 тысяч человек, а на штурм «Азовстали» потребовалось бы три-четыре дня.
В свою очередь Владимир Путин назвал штурм промышленной зоны в Мариуполе нецелесообразным, приказав отменить его и заблокировать территорию завода, чтобы «муха не пролетела».
Как отметил Сладков, на «Азовстали» есть остатки 53-й, 54-й, 36-й бригад морской пехоты Украины. Там также находятся военнослужащие из подразделений морской пограничной стражи страны. Военный журналист уточнил, что на сегодняшний день обстрелы со стороны националистов не угрожают мирным жителям. Однако остался определенный ряд опасностей.
«Первое — не разорвавшиеся предметы. Сейчас идет активное разминирование, которое ведется Министерством по чрезвычайным ситуациям ДНР, военными, саперами-инженерами Народной милиции», — рассказал Сладков.
Второй угрозой, по его словам, являются украинские националисты-одиночки, которые прячутся в завалах домов и их развалинах. «Одиночки» могут представлять опасность для мирных жителей и военных.
«Третья опасность — здания, которые подверглись обстрелам и дома, которые могут разрушиться и нанести травмы, несовместимые с жизнью, людям, которые будут в них находиться», — сообщил Сладков.
Четвертым опасным фактором в Мариуполе является отсутствие тепла, уточнил собеседник НН.
«Сегодня, конечно, уже более теплая погода. Также и гуманитарные организации и МЧС ДНР работают. Но все равно отсутствие тепла может создать некие неудобства в бытовом плане для жителей Мариуполя», — пояснил военный журналист.
В продолжение темы, связанной с бытом мариупольцев, он отметил, что большинство проводов в городе оборваны снарядами. Однако на данный момент идет процесс монтажа линий электропередач — устанавливаются новые столбы.
«Республика активно ведет процесс восстановления своего города», — отметил Сладков.
А вот проблемы с водоснабжением до сих пор существуют, по причине того, что водозабор и все коммуникации оказались под ударами со стороны ВСУ, сообщил военный журналист.
Вернувшись к вопросу о гуманитарной помощи, собеседник НН уточнил, что местные органы власти снабжают мирных жителей Мариуполя продовольствием, а также оказывают иные виды поддержки.
«Над этим вопросом работают государственная и добровольная
организации из России, других стран и, конечно же, ДНР. Также оказывается
юридическая помощь, например, по части оформления документов. В этот же список
входит легитимизация народа, то есть, люди, которые не прошли проверку в
органах внутренних дел, должны ее пройти, чтобы сделать свое нахождение в
городе легитимным. Ведь важно знать точно, что среди мирных жителей нет
националистов и беглых украинских военнослужащих», — рассказал Сладков.
В этой связи он обратил внимание, что МВД ДНР активно распространяет в прессе и на просторах интернета сообщения о признаках людей, которые могут являться беглыми националистами или военнослужащими.
«В данный список признаков входят: грязная, одетая не по размеру, одежда; смешение формы одежды — верх военный, низ гражданский, например; попытка узнать название улицы или же города; разная обувь; несоответствующей определенной территории сленг и акцент», — перечислил военный журналист, уточнив, что среди беглых военнослужащих также могут быть и иностранцы.
Сладков отметил, что со стороны ВСУ также не было замечено факта увеличения частоты запуска ракеты «Точка-У» по направлениям различных населенных пунктов.
«Это делают не военные, а высшее правление Украины. Военнослужащие ВСУ просто выполняют приказ. Дело в том, что у националистов нет такого вооружения, как тактическая ракета “Точка-У”», — подчеркнул собеседник НН.
Он также объяснил, что киевская власть отдает приказы по запуску ракет, с целью нанесения урона гражданской инфраструктуре, объектам и коммуникациям жизнеобеспечения, военным объектам, складам ДНР, колоннам РФ. Однако статистика удачного применения украинскими военными подобных ракет не выросла.
«Другое дело, что каждое столкновение ПВО с украинскими военными остается в сфере влияния общества. Поэтому мы обращаем на это внимание», — заключил Сладков.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.