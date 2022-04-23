Гумпомощь и восстановление инфраструктуры: военкор Сладков описал обстановку в Мариуполе

«Над этим вопросом работают государственная и добровольная

организации из России, других стран и, конечно же, ДНР. Также оказывается

юридическая помощь, например, по части оформления документов. В этот же список

входит легитимизация народа, то есть, люди, которые не прошли проверку в

органах внутренних дел, должны ее пройти, чтобы сделать свое нахождение в

городе легитимным. Ведь важно знать точно, что среди мирных жителей нет

националистов и беглых украинских военнослужащих», — рассказал Сладков.