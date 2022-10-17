Гуляющего с кабаном мужчину заметили жители Ростова-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону сообщили в соцсети о необыкновенной парочке, которая прогуливалась в городе. Неизвестный любитель животных выгуливал на поводке весьма крупного кабана.
Как пишет издание «Питерские заметки», автор публикации пояснил, что встретил экстравагантного мужчину и его «четвероногого друга» прямо на Комсомольской площади. Среди комментаторов поста нашлись и те, кто ранее уже был очевидцем прогулок экзотической парочки — они рассказали, что ростовчанина довольно часто можно встретить прогуливающимся по городу со своим питомцем.
Иные пользователи указали на то, что проживание с таким домашним животным в одном помещении в многоквартирном доме, вероятно, сопряжено со всевозможными малоприятными последствиями и выразили искреннее сочувствие соседям мужчины снизу.