Гуляющего с кабаном мужчину заметили жители Ростова-на-Дону

Как пишет издание «Питерские заметки», автор публикации пояснил, что встретил экстравагантного мужчину и его «четвероногого друга» прямо на Комсомольской площади. Среди комментаторов поста нашлись и те, кто ранее уже был очевидцем прогулок экзотической парочки — они рассказали, что ростовчанина довольно часто можно встретить прогуливающимся по городу со своим питомцем.