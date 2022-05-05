Gucci начнёт принимать криптовалюты в некоторых магазинах в США

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Итальянский дом моды Gucci в мае планирует запустить пилотный проект по приёму платежей в цифровых активах в пяти магазинах США. Об этом сообщает издание Vogue Business.





В случае положительного результата эксперимента, летом опыт распространят на все бутики компании в Северной Америке. По словам президента и CEO Gucci Марко Биззарри (Marco Bizzarri), инициатива позволит улучшить клиентский опыт.

Gucci всегда стремится охватить новые технологии, когда они могут обеспечить улучшенный опыт для наших клиентов. Теперь, когда мы можем интегрировать криптовалюты в нашу платежную систему, это естественная эволюция для тех клиентов, которые хотели бы иметь эту опцию доступной для них

Оплатить покупку можно будет посредством QR-кода, который клиенту отправят на электронную почту.

Для совершения платежей будут доступны Биткойн, Ethereum, Wrapped Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Shiba Inu, Dogecoin и пять стейблкоинов с привязкой к доллару США (включая и совсем новый USDD).

В случае возврата товара, модный дом вернет средства в той же криптовалюте, в которой была осуществлена покупка.

Материнская компания Kering в сотрудничестве с креативным агентством Al Dente разработала для сотрудников холдинга игру, которая обучает Web 3.0. Ранее в Discord представители Gucci анонсировали доступ к предварительному заказу коллекции для владельцев NFT из серий SuperGucci и Gucci Grail.

Оплату с помощью криптовалют также тестируют бренды Off-White и Phillip Plein. В одном из магазинов последнего в Лондоне появится NFT-галерея с опцией улучшения используемого клиентом в Decentraland токена.