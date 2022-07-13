Губерниев рассказал, чем закончился конфликт с Бузовой после неудачной шутки в прямом эфире

Телеведущий и спортивный журналист Дмитрий Губерниев сумел наладить отношения с Ольгой Бузовой после того, как она обиделась на его шутку в прямом эфире, передает CTNews.
Бузова стала специальным гостем на спортивном шоу, которое вел Губерниев. Во время шуточного разговора, телеведущий предположил, что экс-участница «Дома-2» пьет коньяк по утрам. Знаменитая блондинка не поняла юмора и расплакалась.
По словам Губерниева, обида была не наигранной, а самой настоящей, однако через какое-то время знаменитостям удалось восстановить добрые отношения.
«Она очень сильно обиделась действительно. А сейчас все нормально. Позвала на концерт, но я не смог, к сожалению, работал в этот день», — пояснил Дмитрий.
Он добавил, что в будущем Ольга может стать его соведущей в одном из новых проектов. Кроме того, не исключена и «обратная коллаборация» — Губерниев готов спеть с Бузовой дуэтом.