Губернатор ЯНАО Артюхов назвал Северный широтный ход приоритетом для Ямала

pixabay.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com/PD

Строительство Северного широтного хода является одним из главных
проектов Ямала и РФ в целом. Об этом заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа Дмитрий Артюхов.

Российские власти уверены, что сейчас строительство магистрали имеет стратегическое
значение для государства. Об этом пишет издание «Красный север».

«Все события, которые сейчас происходят, те
беспрецедентные решения, абсолютно не рыночные и удивительные со стороны
некоторых наших партнеров, подсказывают нам, что нужно выстраивать разные логистические
решения», — подчеркнул Артюхов.

Ранее стало известно, что холдинг «Газпром» решил
не закупать мощности газотранспортной магистрали «Ямал — Европа» на польской
территории на следующий месяц. На это указывают данные платформ RBP и GSA
Platform.

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