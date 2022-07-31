Губернатор Ставрополья: в аварии с микроавтобусом погибли пять человек

При лобовом столкновении микроавтобуса и легковушки в Петровском районе Ставропольского края погибли пять человек. Информацию о количестве жертв ДТП уточнил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
Напомним, что речь идет об аварии, которая произошла сегодня в пяти километрах от Светлограда. После столкновения загорелся микроавтобус.
Причиной смертельного ДТП называется невнимательность водителя легкового автомобиля. Предварительно, мужчина выехал на встречную полосу, не убедившись в том, что она свободна.