Губернатор Старовойт сообщил о новых артиллерийских обстрелах Курской области

Приграничные населенные пункты Курской области утром вновь подверглись артиллерийским обстрелам. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Огонь велся по Глушковскому району Курской области. Данных о жертвах или пострадавших нет.
«Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже», — написал Старовойт.
Ранее ассистент оператора телеканала ТВЦ Андрей Алексеев был ранен в результате обстрела с украинской стороны в Донецке. Он получил нескольку осколочных ранений. В настоящее время Алексеев находится в больнице, его готовят к операции.