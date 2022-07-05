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Губернатор Старовойт сообщил о новых артиллерийских обстрелах Курской области

Губернатор Старовойт сообщил о новых артиллерийских обстрелах Курской области
Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Приграничные населенные пункты Курской области утром вновь подверглись артиллерийским обстрелам. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Огонь велся по Глушковскому району Курской области. Данных о жертвах или пострадавших нет.

«Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже», — написал Старовойт.

Ранее ассистент оператора телеканала ТВЦ Андрей Алексеев был ранен в результате обстрела с украинской стороны в Донецке. Он получил нескольку осколочных ранений. В настоящее время Алексеев находится в больнице, его готовят к операции.

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