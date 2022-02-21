Губернатор Саратовской области Радаев объявил режим ЧС из-за прибытия беженцев из Донбасса

Саратовская область стала пятым российским регионом, где объявили режим ЧС из-за прибытия беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Сейчас аналогичный режим действует в Пензенской, Ростовской, Воронежской и Курской областях. О планах ввести режим ЧС в Саратовской области объявил губернатор Валерий Радаев. Ведомствам региона поручено обеспечить для беженцев условия для размещения.

Первый поезд из Донбасса накануне прибыл в Курскую область, отмечает телеканал «360». Состав приехал в 21:30 по московскому времени. В первом поезде в Курскую область прибыли порядка тысячи человек. Беженцев из Донбасса встретил губернатор региона Роман Старовойт.

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