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Редкое оптическое явление гало, которое выглядит как круговое свечение вокруг солнца, сопровождало Парад Победы в Пскове. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
По мнению губернатора, это явление сделало парад в честь 77-летия Победы еще более красивым и торжественным. Ведерников пояснил, что такой оптический эффект вызывает преломление света в ледяных кристаллах в верхних слоях атмосферы.
«В народной традиции гало связывали со скорой переменой погоды. А ещё исследователи говорят, что такое чистое солнечное гало всегда воспринимали как добрый знак, предвестник счастья, добра и изобилия», — рассказал губернатор.
Ранее иностранцы после парада Победы в Москве и выступления президента РФ Владимира Путина на Красной площади усомнились в способности НАТО победить Россию, передает Argumenti.ru. Жительница США Alyssa Frensor указала, что российский президент чествовал американских ветеранов, которые хотели приехать, но им не позволили.