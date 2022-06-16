Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с ДНР

«Мы все видим: непросто все происходит и в Луганске, и в Донецке, но вместе с тем жизнь требует от нас максимального содействия тем, кто оказался в сложной ситуации. Я знаю, что команда (главы ДНР. — Прим. ред.) Дениса Пушилина работает очень слаженно, и Народный фронт тоже выполняет миссию и волонтерскую, и взаимодействия с регионами России», — приводит слова Воробьева телеканал «360».