Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с ДНР

Московская область и Донецкая Народная Республика в рамках ПМЭФ-2022 заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Воробьев.
Глава Подмосковья охарактеризовал подписание документа как «формализацию». По его словам, стороны сотрудничают «и сейчас, и до событий».
«Мы все видим: непросто все происходит и в Луганске, и в Донецке, но вместе с тем жизнь требует от нас максимального содействия тем, кто оказался в сложной ситуации. Я знаю, что команда (главы ДНР. — Прим. ред.) Дениса Пушилина работает очень слаженно, и Народный фронт тоже выполняет миссию и волонтерскую, и взаимодействия с регионами России», — приводит слова Воробьева телеканал «360».
Ранее стало известно о подписании соглашения между ДНР и Тульской областью. Стороны договорились о сотрудничестве с целью восстановления жилищного фонда и социальной инфраструктуры республики.