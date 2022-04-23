Губернатор Оренбургской области Паслер выразил соболезнования семьям погибших горняков

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Власти Оренбургской области выразили соболезнования семьям горняков,
погибших в результате взрыва на руднике в Гае. К родным и близким покойных
шахтеров лично обратился губернатор региона Денис Паслер.
«Мы скорбим вместе с
вами. Социальный блок правительства, муниципалитет, комбинат окажут всю
необходимую помощь», — говорится
в сообщении руководителя Оренбургской области.
Напомним, что трагедия произошла утром, 23 апреля, на Гайском
горно-обогатительном комбинате при проведении плановых взрывных работ. В
результате ЧП погибли три человека.
Ранее стало известно, что на шахте в Польше произошел взрыв
метана. Жертвами инцидента в выработке Пневек у поселка Павловице стали три
человека, сообщал телеканал «360».
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