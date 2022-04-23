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    Губернатор Оренбургской области Паслер выразил соболезнования семьям погибших горняков

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Губернатор Оренбургской области Паслер выразил соболезнования семьям погибших горняков

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    pixabay/PD

    Власти Оренбургской области выразили соболезнования семьям горняков,
    погибших в результате взрыва на руднике в Гае. К родным и близким покойных
    шахтеров лично обратился губернатор региона Денис Паслер.

    «Мы скорбим вместе с
    вами. Социальный блок правительства, муниципалитет, комбинат окажут всю
    необходимую помощь», — говорится
    в сообщении руководителя Оренбургской области.

    Напомним, что трагедия произошла утром, 23 апреля, на Гайском
    горно-обогатительном комбинате при проведении плановых взрывных работ. В
    результате ЧП погибли три человека.

    Ранее стало известно, что на шахте в Польше произошел взрыв
    метана. Жертвами инцидента в выработке Пневек у поселка Павловице стали три
    человека, сообщал телеканал «360».

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