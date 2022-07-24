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Губернатор Николаевской области Ким подозревает всех жителей региона в сотрудничестве с РФ

Губернатор Николаевской области Ким подозревает всех жителей региона в сотрудничестве с РФ
Агентство «Москва». Кирилл Зыков

В Николаевской области любой может оказаться коллаборантом, об этом заявил губернатор региона Виталий Ким.

Такое заявление он сделал на фоне сообщений о готовящихся в Николаеве зачистках от «неблагоприятных» граждан.

«Я подозреваю всех. Но у нас в городе их только несколько», — цитирует чиновника газета Telegraph.

Также Ким подтвердил, что городские власти уже задержали «десяток» человек, которые проявляли лояльность к России. По его словам, украинских правоохранителей специально будут обучать «поиску диверсантов».

Ранее сообщалось, что СБУ проводит в Николаеве масштабную операцию по поиску недовольных Киевом горожан. В связи с этим на улицах города проходят рейды с проверкой мобильных телефонов и отправкой украинцев в фильтрационные лагеря.

николаев Россия Украина
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