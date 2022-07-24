Губернатор Николаевской области Ким подозревает всех жителей региона в сотрудничестве с РФ

В Николаевской области любой может оказаться коллаборантом, об этом заявил губернатор региона Виталий Ким.
Такое заявление он сделал на фоне сообщений о готовящихся в Николаеве зачистках от «неблагоприятных» граждан.
«Я подозреваю всех. Но у нас в городе их только несколько», — цитирует чиновника газета Telegraph.
Также Ким подтвердил, что городские власти уже задержали «десяток» человек, которые проявляли лояльность к России. По его словам, украинских правоохранителей специально будут обучать «поиску диверсантов».
Ранее сообщалось, что СБУ проводит в Николаеве масштабную операцию по поиску недовольных Киевом горожан. В связи с этим на улицах города проходят рейды с проверкой мобильных телефонов и отправкой украинцев в фильтрационные лагеря.