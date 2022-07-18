Губернатор МО Андрей Воробьев принял за честь возвращение «Троицы» в Троице-Сергиеву лавру

В Троице-Сергиеву лавру вернулась знаменитая икона Андрея Рублева «Троица». Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает это большой честью, передает РИАМО.
Ученые уверены, что святая Троица написана именно для Троицкого собора. После революции 1917 года икона была направлена на реставрацию, а в 1929 году — на хранение в Третьяковскую галерею. Впервые с того времени она вернулась на «родину», сообщил Воробьев в своем Telegram-канале.
Икону вернули в Троицкий собор на два дня в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Ее разместили в стеклянном саркофаге рядом с ракой, где покоятся мощи преподобного, пишет телеканал «360».