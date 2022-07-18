Губернатор МО Андрей Воробьев принял за честь возвращение «Троицы» в Троице-Сергиеву лавру

Ученые уверены, что святая Троица написана именно для Троицкого собора. После революции 1917 года икона была направлена на реставрацию, а в 1929 году — на хранение в Третьяковскую галерею. Впервые с того времени она вернулась на «родину», сообщил Воробьев в своем Telegram-канале.