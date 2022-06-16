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Губернатор Ленобласти Дрозденко подписал соглашение о переработке отходов птицефабрик

Губернатор Ленобласти Дрозденко подписал соглашение о переработке отходов птицефабрик
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил соглашение о сотрудничестве с ООО «Фортис». Документ предусматривает организацию переработки помета птиц.

Подписание соглашения состоялось в торжественной обстановке на одной из площадок форума, сообщает корреспондент ФАН, входящего в Медиагруппу «Патриот». В рамках встречи Дрозденко отметил актуальность темы экологии для Ленобласти.

В регионе активно развивается птицеводство, поэтому увеличивается объем отходов. ООО «Фортис» обязуется перерабатывать помет птиц в органоминеральные удобрения.

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RusNewsToday24
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