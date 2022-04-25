Губернатор Курской области заявил о двух сбитых над регионом украинских беспилотниках

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В небе над Курской областью были сбиты два украинских
беспилотных летательных аппарата. Информацию подтвердил губернатор Роман Старовойт.
Иностранные БПЛА уничтожены рано утром в селе Боровское
системой ПВО. Никто из людей не пострадал. Летательные аппараты, принадлежавшие
ВСУ, не нанесли повреждений зданиям.
Недавно
украинские военные обстреляли территорию Белгородской области. В поле в районе
села Отрадное разорвался снаряд, никто не пострадал, сообщил сайт «360».
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