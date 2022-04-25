    В тренде

    Губернатор Курской области заявил о двух сбитых над регионом украинских беспилотниках

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Губернатор Курской области заявил о двух сбитых над регионом украинских беспилотниках

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    В небе над Курской областью были сбиты два украинских
    беспилотных летательных аппарата. Информацию подтвердил губернатор Роман Старовойт.

    Иностранные БПЛА уничтожены рано утром в селе Боровское
    системой ПВО. Никто из людей не пострадал. Летательные аппараты, принадлежавшие
    ВСУ, не нанесли повреждений зданиям.

    Недавно
    украинские военные обстреляли территорию Белгородской области. В поле в районе
    села Отрадное разорвался снаряд, никто не пострадал, сообщил сайт «360».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »