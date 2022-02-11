Губернатор Калужской области Шапша поймал мигранта с купленным сертификатом о знании языка

Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил региональный миграционный центров. В ходе своего визита он поговорил с одним из мигрантов и поймал его на обмане.

Глава региона опубликовал видео из миграционного центра на своей странице в социальной сети Instagram. Губернатор поинтересовался у одного из мигрантов, знает ли тот русский язык. Однако Шапша так и не смог получить от него ответа. Выяснилось, что мигрант купил сертификат о знании языка.

«Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют липовые сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки», — заявил губернатор.

Как сообщалось ранее, власти Калужской области приняли решение о выходе из программы содействия переселению в Россию соотечественников, проживающих в других странах. Также в регионе был введен запрет на привлечение иностранцев к работе по патентам в определенных сферах экономики.

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