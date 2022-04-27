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    Губернатор Гладков сообщил о похожих на взрывы звуках в Белгородской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Губернатор Гладков сообщил о похожих на взрывы звуках в Белгородской области

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    vk.com/gladkov_vv

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проснулся ночью из-за звуков, похожих на взрывы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

    Губернатор подчеркнул, что во время написания сообщения в Telegram он услышал еще несколько взрывов. По словам Гладкова, причину звуков пока что не установили.

    «Приблизительно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Пока ни одна дежурная служба города и области не находит причину этого звука. Поиск продолжается, результаты сразу сообщу», — написал глава региона.

    Ранее Гладков сообщил, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов. По его словам пострадавших нет.

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