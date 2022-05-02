Губернатор Гладков сообщил о «двух сильных разрывах» в Белгородской области

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Два сильных «разрыва» произошло в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава области в своем Telegram-канале написал, что проснулся от «двух сильных разрывов». Он также сослался на данные оперативного штаба региона.
«По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет», — указал Гладков.
Подробности инцидента на данный момент не сообщаются. Губернатор пообещал уточнить остальную информацию утром.
Ранее белгородские власти сообщили о звуках взрывов со стороны Украины. Об этом информирует телеканал «360».
загрузка...