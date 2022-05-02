    В тренде

    Губернатор Гладков сообщил о «двух сильных разрывах» в Белгородской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Губернатор Гладков сообщил о «двух сильных разрывах» в Белгородской области

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    wikimedia.org/Администрация губернатора Белгородской области/CC BY-SA 4.0

    Два сильных «разрыва» произошло в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Глава области в своем Telegram-канале написал, что проснулся от «двух сильных разрывов». Он также сослался на данные оперативного штаба региона.

    «По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет», — указал Гладков.

    Подробности инцидента на данный момент не сообщаются. Губернатор пообещал уточнить остальную информацию утром.

    Ранее белгородские власти сообщили о звуках взрывов со стороны Украины. Об этом информирует телеканал «360».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »