Губернатор Гладков: под Белгородом обстреляли приграничное село Головчино

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Белгородское село Головчино подверглось обстрелу со стороны Украины. В результате происшествия оказались повреждены четыре дома, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в соцсетях.
По словам губернатора, в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. На данный момент ведется подомовой обход, на местах работают представители экстренных служб.
Расстояние от границы до Головчино составляет примерно десять километров. Ранее в результате обстрелов ранения получали мирные жители.
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