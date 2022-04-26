    В тренде

    Губернатор Гладков: под Белгородом обстреляли приграничное село Головчино

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Губернатор Гладков: под Белгородом обстреляли приграничное село Головчино

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    Белгородское село Головчино подверглось обстрелу со стороны Украины. В результате происшествия оказались повреждены четыре дома, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в соцсетях.

    По словам губернатора, в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. На данный момент ведется подомовой обход, на местах работают представители экстренных служб. 

    Расстояние от границы до Головчино составляет примерно десять километров. Ранее в результате обстрелов ранения получали мирные жители.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »