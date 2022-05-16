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    Губернатор Гладков озвучил последствия обстрелов ВСУ по Белгородской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Губернатор Гладков озвучил последствия обстрелов ВСУ по Белгородской области

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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел прямой эфир и ответил на вопросы жителей. Он рассказал, сколько домов было повреждено в регионе за весь период спецоперации.

    Большинство жителей из Нехотеевки и Журавлевки приняли решение перебраться на безопасные территории. Поврежденные дома начнут восстанавливать после решения вопроса о безопасности.

    «У нас за все время проведения спецоперации пострадал 281 дом в Белгородской области, 126 мы уже восстановили. Единственная проблема, что мы сейчас не восстанавливаем Журавлевку и Нехотеевку, потому что продолжаются обстрелы. Как только будет решен вопрос безопасности, мы сразу приступим к восстановительным работам», — добавил Гладков.

    Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В населенных пунктах Журавлевка и Нехотеевка введен режим ЧС.

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