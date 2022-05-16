Губернатор Гладков озвучил последствия обстрелов ВСУ по Белгородской области

«У нас за все время проведения спецоперации пострадал 281 дом в Белгородской области, 126 мы уже восстановили. Единственная проблема, что мы сейчас не восстанавливаем Журавлевку и Нехотеевку, потому что продолжаются обстрелы. Как только будет решен вопрос безопасности, мы сразу приступим к восстановительным работам», — добавил Гладков.