Губернатор Гладков опроверг сообщения об эвакуации из Белгорода

Ранее в ГУ МЧС по Белгородской области заявили, что поступающая жителям региона по телефону и в мессенджерах информация об эвакуации с приграничных территорий страны является фейком. Звонки поступают с зарегистрированных не на территории России телефонных номеров, подчеркнули в управлении.