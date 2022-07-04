Губернатор Гладков опроверг сообщения об эвакуации из Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал фейковыми звонки гражданам об эвакуации из города. Ситуацию чиновник прокомментировал на прямой линии «10 вопросов губернатору».
Горожане получают звонки, в ходе которых автоответчик сообщает об обстрелах некоторых российских регионов и возможной эвакуации. По словам Гладкова, эта информация ложна.
«Это ложь! Очередной фейк, их много», – сообщил Гладков.
Ранее в ГУ МЧС по Белгородской области заявили, что поступающая жителям региона по телефону и в мессенджерах информация об эвакуации с приграничных территорий страны является фейком. Звонки поступают с зарегистрированных не на территории России телефонных номеров, подчеркнули в управлении.
Глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников заверил, что жизням людей, которые ранее получили ранения в результате ночного обстрела Белгородской области со стороны ВСУ, ничего не угрожает, сообщает «360». Им оказывают лечение в полном объеме, уточнил министр.