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    Губернатор Гладков: хутор Нехотеевка под Белгородом обстреляли со стороны Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Губернатор Гладков: хутор Нехотеевка под Белгородом обстреляли со стороны Украины

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    Подразделения ВСУ обстреляли хутор Нехотеевка, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

    Согласно сообщению региональных властей, при атаке украинской стороны дома и личный транспорт граждан получили повреждения. Детали случившегося выясняются.

    Напомним, 24 февраля Российская Федерация начала специальную операцию, основной целью которой стали демилитаризация и денацификация Украины.

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