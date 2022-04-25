Губернатор Гладков: хутор Нехотеевка под Белгородом обстреляли со стороны Украины

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Подразделения ВСУ обстреляли хутор Нехотеевка, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Согласно сообщению региональных властей, при атаке украинской стороны дома и личный транспорт граждан получили повреждения. Детали случившегося выясняются.
Напомним, 24 февраля Российская Федерация начала специальную операцию, основной целью которой стали демилитаризация и денацификация Украины.
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