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Губернатор Белгородской области сообщил о проблемах со светом в двух селах из-за обстрела ВСУ

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Global Look Press | Serguei Fomine

Несколько сел Грайворонского городского округа подверглись минометному обстрелу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации Гладкова, в Мокрой Орловке было зафиксировано попадание на территории молочного комплекса. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Также был зафиксирован обстрел Глотова. В результате атаки ВСУ есть пострадавший мужчина. Гражданин был своевременно доставлен в Грайворонскую ЦРБ — необходимая медпомощь оказывается.

Кроме того, в Белгородской области были задеты две линии электропередач. Без света остались два населенных пункта — Безымено и Дунайка. На место выехали аварийные бригады.

Ранее Гладков сообщил о повреждении железной дороги после обстрела ВСУ.

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