Губернатор Белгородской области сообщил о проблемах со светом в двух селах из-за обстрела ВСУ

Несколько сел Грайворонского городского округа подверглись минометному обстрелу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации Гладкова, в Мокрой Орловке было зафиксировано попадание на территории молочного комплекса. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.
Также был зафиксирован обстрел Глотова. В результате атаки ВСУ есть пострадавший мужчина. Гражданин был своевременно доставлен в Грайворонскую ЦРБ — необходимая медпомощь оказывается.
Кроме того, в Белгородской области были задеты две линии электропередач. Без света остались два населенных пункта — Безымено и Дунайка. На место выехали аварийные бригады.
Ранее Гладков сообщил о повреждении железной дороги после обстрела ВСУ.