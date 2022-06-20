Губернатор Азаров: «Авиакор» может возобновить производство самолетов в Самарской области

В Самарской области обсуждается возрождение завода «Авиакор» и возобновление выпуска самолетов на нем. Об этом на полях ПМЭФ сообщил глава региона Дмитрий Азаров.
Самарский завод «Авиакор» специализировался на выпуске самолетов Ан-140 и Ту-154. В последние годы предприятие занималось ремонтом и добивалось контрактов на производство отдельных узлов и агрегатов, рассказал РИА Новости Азаров.
«Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано. Это процесс не быстрый. Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле», — заявил губернатор Самарской области.
Будущее завода во многом зависит от взаимодействия с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), считает Азаров. По его мнению, «Авиакор» получит второе рождение, если собственник сможет выстроить «правильную систему взаимоотношений и кооперации».