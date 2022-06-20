Губернатор Азаров: «Авиакор» может возобновить производство самолетов в Самарской области

«Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано. Это процесс не быстрый. Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле», — заявил губернатор Самарской области.