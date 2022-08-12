Губарева: жители Херсонской области выбираются из «сумрака украинской пропаганды»

«Пока мы в полном объеме финансируем пенсии и другие социальные выплаты, с другой стороны жители слышат и видят угрозы киевского режима и прилеты по объектам инфраструктуры. Думаю, что украинская истерия связана с пониманием того, что херсонцы выходят из сумрака свидомой пропаганды. Ведь что же это за оккупация, когда о людях заботятся лучше, чем киевский чиновник?» — сказала Губарева.