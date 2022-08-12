Губарева: жители Херсонской области выбираются из «сумрака украинской пропаганды»

Жители Херсонщины постепенно выходят из «сумрака украинской пропаганды», поскольку народ на своем примере видит, что о нем заботятся лучше, чем при киевском режиме. Соответствующее заявление сделала замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева в беседе с РИА Новости.
Чиновник отметила, что херсонцы становятся единомышленниками местной власти по объективным и историческим мотивам. По словам Губаревой, украинские власти предлагают исключительную альтернативу — ракеты, фильтрацию и нищету.
«Пока мы в полном объеме финансируем пенсии и другие социальные выплаты, с другой стороны жители слышат и видят угрозы киевского режима и прилеты по объектам инфраструктуры. Думаю, что украинская истерия связана с пониманием того, что херсонцы выходят из сумрака свидомой пропаганды. Ведь что же это за оккупация, когда о людях заботятся лучше, чем киевский чиновник?» — сказала Губарева.
Замглавы администрации отметила, что на улицах Херсона уже можно увидеть горожан с патриотическими пророссийскими принтами на одежде. По словам Губаревой, представить такое за последнее десятилетие было «просто было невозможно».