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Губарева: жители Херсонской области выбираются из «сумрака украинской пропаганды»

Губарева: жители Херсонской области выбираются из «сумрака украинской пропаганды»
wikipedia.org / Ambidekstriy88 / CC BY-SA 4.0

Жители Херсонщины постепенно выходят из «сумрака украинской пропаганды», поскольку народ на своем примере видит, что о нем заботятся лучше, чем при киевском режиме. Соответствующее заявление сделала замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева в беседе с РИА Новости.

Чиновник отметила, что херсонцы становятся единомышленниками местной власти по объективным и историческим мотивам. По словам Губаревой, украинские власти предлагают исключительную альтернативу — ракеты, фильтрацию и нищету.

«Пока мы в полном объеме финансируем пенсии и другие социальные выплаты, с другой стороны жители слышат и видят угрозы киевского режима и прилеты по объектам инфраструктуры. Думаю, что украинская истерия связана с пониманием того, что херсонцы выходят из сумрака свидомой пропаганды. Ведь что же это за оккупация, когда о людях заботятся лучше, чем киевский чиновник?» — сказала Губарева.

Замглавы администрации отметила, что на улицах Херсона уже можно увидеть горожан с патриотическими пророссийскими принтами на одежде. По словам Губаревой, представить такое за последнее десятилетие было «просто было невозможно».

губарева украина и россия херсонская область
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